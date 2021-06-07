"ЕС" презентовала уникальную платформу для онлайн-коммуникаций депутатов всех уровней и партийцев

В Киеве на съезде партии "Европейская Солидарность" была представлена уникальная "ЕС-платформа", с помощью которой депутаты всех уровней и партийцы смогут общаться между собой онлайн, делиться опытом и оперативно решать общие задачи.

Ее представил глава "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщила пресс-служба "ЕС". С помощью новинки можно будет обсудить новые инициативы, инициированные лидерской партией.

"Мы решили в партии разработать совершенно новую платформу, где каждый депутат от "Европейской Солидарности" будет иметь обратную связь для того, чтобы выражать свои позиции, которые точно будут услышаны. Будут обсуждаться те инициативы, которые партия выдвигает как лидерская оппозиционная сила", – сказал он.

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Он отметил, что платформа позволит осуществлять эффективную координацию действий в Верховной Раде, в областных и местных советах.

"Я думаю, что это будет абсолютно невиданная ситуация среди украинской политической жизни. Это будет еще одним доказательством, что мы с вами являемся настоящей, крутой, пока оппозиционной, но лидирующей политической силой Украины. Лучшей. Почему я в этом уверен? Потому мы единственная команда – крутая, драйвовая, правильная, европейская", – сказал Порошенко.

"Мы – команда с колоссальным опытом решения сложных проблем. Мы – команда победителей. Мы с вами победим ради Украины и украинцев, которые ждут этой победы", – отметил пятый Президент.

Лидер ОО "Солидарная Молодежь", депутат Киевсовета Динара Габибуллаева отметила, что "ЕС платформа" – это инструмент, благодаря которому могут создаваться уникальные проекты.

"ЕС-платформа показала 100%-ю готовность к прозрачности и открытости. ЕС-платформа показала, что мы готовы к изменениям, потому что мир становится суперсовременным... Мы строим партию, 24/7 онлайн в телефоне, планшете, ноутбуке", – сказала она.

"ЕС-платформа – это уникальный продукт, потому что во всей украинской политической среде нет такой платформы, которая объединяла такое количество людей и давала такую кооперацию. Но такое есть в европейских странах и политических структурах европейских стран. Это свидетельствует о том, что "Европейская Солидарность" именно та политическая партия, которая внедряет лучшие западные и европейские практики в Украине на своем собственном примере", – добавила Габибуллаева.

"Я мечтаю, чтобы эта платформа так же, как и мне, помогла реализовать свои проекты другим депутатам, потому что именно эта платформа позволяет быть услышанным, позволяет подавать свои инициативы, участвовать во всех ивентах. Эта платформа открыта, здесь каждый может стать частью чего-то большого, так что "Европейская Солидарность" – это платформа возможностей", – добавила Динара Габибуллаева.