"ЕС" показала готовность к настоящему объединению ради страны: партия опубликовала заявление

Результаты экзит-пола на 87 избирательном округе свидетельствуют, что позиция по объединению демократических сил и снятию кандидата "Европейской Солидарности" в пользу Руслана Кошулинского была правильным шагом.

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что политсила таким шагом еще раз зарекомендовала себя как ответственная и способная свой узкопартийный интерес подчинять общей цели оппозиционных украинских сил.

"Жаль, что другие оппозиционные партии, в отличие от "ЕС", не смогли публично поддержать Руслана Кошулинского, и это молчание стоило тех нескольких процентов, которые точно сработали на победу единого оппозиционного кандидата", – отметили в "ЕС".

""ЕС"призывает всех участников избирательного процесса в финальной его стадии сосредоточить усилия на честном подсчете голосов, защите результатов и высоковероятной победе Руслана Кошулинского как общего кандидата "Европейской Солидарности" и "Свободы"", – говорится в заявлении.

Отмечается, что довыборы в Покровске, где кандидат от "ЕС" Юлия Кузьменко заняла третье место, показали безальтернативность "Евросолидарности" как демократической оппозиционной партии, способной мобилизовать проукраинский электорат южных и восточных областей, было наглядно продемонстрировано еще на местных выборах в прошлом году.

Это при том, что кампания проходила без участия самого кандидата, отметили в партии.

"Но Юле и нашей команде удалось донести этому важному региону нашу программу, позицию и убеждения, что Украина начинается с Донбасса. Жаль, что другие демократические партии не поддержали единого кандидата от "ЕС", тогда бы результат Кузьменко был бы более убедительным", – говорится в заявлении.

"На этих довыборах "Европейская Солидарность" показала готовность к настоящему объединению патриотических украинских сил ради страны, чтобы дать отпор олигархату и реваншу. Путь к объединению – безальтернативный, если мы хотим сохранить страну и спасти ее от зеленой непрофессиональной команды", – заявили в партии, поблагодарив всех избирателей, которые отдали свои голоса за Кузьменко и Кошулинского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 28 марта, в Украине прошли промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду, а также повторные выборы в 186 местных советов. В округе №87 (Ивано-Франковская область) и №50 (Донецкая область) жители избирали своих представителей в парламент.