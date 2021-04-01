"ЕС" объявила сбор подписей за внеочередное заседание Рады из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Партия "Европейская Солидарность" требует немедленно собрать внеочередное заседание Верховной Рады из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на брифинге, отметила пресс-служба политсилы.

"Мы предложили, чтобы парламент проснулся с этого летаргического сна, в котором он находится, и немедленно провел внеочередную сессию, посвященную именно борьбе с коронавирусом. К сожалению, на сегодня мы за это собрали только 79 подписей. Здесь мы видим все подписи "ЕС" , "Голоса", добавили группы "За будущее" и "Доверие" в полном составе, начала добавлять голоса "Батькивщина". Мы благодарим каждого депутата, кто поставил свою подпись. Нет ни одного депутата от "Слуг народа", – констатировала Геращенко.

"Вместе с "Голосом" мы зарегистрировали постановление, в котором предлагаем немедленно проанализировать и заслушать невыполнение правительством всех предыдущих решений парламента. Начиная с того, что нет никаких бесплатных лекарств для больных коронавирусом, каждый, кто сталкивается с этой бедой и идет на самоизоляцию, лечится дома, берет это на себя", – говорит Геращенко.

"Нет сегодня никаких доплат 300%. Врачи обращаются к нам массово и в Киеве, и во всех регионах Украины с просьбой помочь пройти эти бюрократические преграды для страхования, если они заболели или их семьи, если они потеряли кормильца", – отметила сопредседатель фракции.

"Верховная Рада Украины направила 12 млрд гривен, чтобы помочь 1,5 миллиона ФЛП, но получили эти доплаты в 8000 гривен только 500 тысяч ФЛП. А куда делись остальные деньги? Они укатанном в асфальт?" – отметила Геращенко.

Она также в очередной раз напомнила о срыве кампании по вакцинации: по подсчетам авторитетного агентства Bloomberg Украине понадобится 10 лет для вакцинации, которая обеспечит коллективный иммунитет.

"По данным не оппозиции, не "Европейской Солидарности", а одного из самых известных информационных мировых агентств понадобится 10 лет таким странам – Бангладеш, Иран, Пакистан – для того, чтобы вакцинировать все население", – возмущается Ирина Геращенко.

В "Европейской Солидарности" отмечают, что срыв вакцинации должен стать темой специального срочного заседания СНБО. "Это требует очень важной реакции и внимания СНБО, ведь вопрос широкой вакцинации – этот вопрос нацбезопасности", – заметила Геращенко.

"Вопросы борьбы с коронавирусом должны объединить сегодня политические элиты. Мы хотим еще раз призвать каждого депутата Верховной Рады – не слушайте ваших партийных вождей, послушайте украинцев, которые сегодня не могут попасть в больницу и спасти своих близких от коронавируса. Немедленно подписи – и собираем внеочередную сессию", – резюмировала Ирина Геращенко.