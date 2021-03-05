Ермак заявил, что Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО

В Украине продолжается война на Донбассе и смерти солдат, которые защищают демократические ценности, поэтому процесс вступления страны в НАТО должен максимально ускориться.

Об этом на брифинге по вопросам внутренней и внешней политики Украины с "Европейским политическим центром" в пятницу, 5 марта, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает "Интерфакс-Украина".

"Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен. В Украине идет война, наша страна является форпостом защиты демократических ценностей, поэтому мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО. Каждый день на Донбассе украинцы гибнут за свой демократический выбор", – сказал политик.

По мнению Ермака, на новый уровень Украину вывел полученный ею в 2020 году статус участницы программы "Партнерство расширенных возможностей". Глава ОП добавил, что членство в НАТО является целью правительства.

"Сейчас настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку исполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации", – отметил Ермак.

Напомним, в Кабмине назвали сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО. Стало известно, когда Украине можно ждать ответа о присоединении к Альянсу.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский говорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он заявил, что получение Плана действий по членству в Альянсе является ближайшей целью Украины.