Ермак: Центр противодействия дезинформации поможет другим странам бороться с фейками

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак представил работу новосозданного Центра противодействия дезинформации на встрече с послами "Большой семерки", Финляндии, Израиля, а также главами представительства ЕС и НАТО.

Как сообщается на сайте главы государства, Ермак рассказал, что идея создания Центра противодействия дезинформации назревала еще с 2014 года.

"К сожалению, Украина была полигоном и центром дезинформации, особенно со стороны РФ. И это касается сегодня не только событий на Донбассе и в оккупированном Крыму, но и практически всех сфер жизни", – отметил он.

По словам главы ОП, Центр уже начал свою работу во главе с Полиной Лысенко, выстраивает коммуникацию между всеми государственными учреждениями и планирует начать координацию с иностранными партнерами.

"Надеюсь, что Центр станет не только украинским центром противодействия дезинформации, но и международным... Хотим, чтобы наше противодействие и профилактика защищали не только нас, но и наших партнеров. Думаю, что у каждой страны есть свой печальный опыт дезинформации, которая распространяется РФ", – подчеркнул Ермак.

Со своей стороны Лысенко отметила, что основное внимание Центра будет уделено противодействию распространению ложной информации в Интернете и фейков в медиа.

"Мы имеем большое количество информационных атак, и в этих условиях Украина должна быть готова защищать свой суверенитет в этой сфере. Правда будет главным оружием работы Центра", – сказала она.

По словам руководительницы, ее ведомство будет работать по принципу "сбор – анализ – реагирование".

"То есть сначала единый мониторинговый центр, работающий 24/7, проводит сбор информации, которая может угрожать безопасности страны. Эти данные дополняются служебными или секретными сведениями, в том числе от партнеров из-за границы. Потом собранные материалы передаются в аналитический центр. Там уже определяется уровень опасности для страны от этих публикаций. Затем принимаются решения по реагированию на угрозы", – пояснила Лисенко.

Она выразила надежду на эффективное сотрудничество с международными партнерами Украины для привлечения их опыта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко главой Центра противодействия дезинформации.