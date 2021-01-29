Ермак рассказал, что раздражает Зеленского

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский не изменился как человек с тех пор, как стал лидером государства. При этом как максималист он хочет сразу видеть позитивные сдвиги и победы в управлении страной.

Если такого не происходит, то это вызывает у него недовольство – в первую очередь собой. Об этом руководитель его Офиса рассказал в интервью "НВ", комментируя замечания о якобы смене имиджа президента.

"Знаю Владимира Александровича много лет, он остался таким же человеком – порядочным, очень честным, тактичным, хорошо воспитанным, образованным, каким он и был. Наверное, более скромного человека не найти... Власть исторически меняла очень многих людей. Она и сегодня меняет, у многих сносит крышу от возможностей, каких‑то полномочий. Это абсолютно не касается президента. Он совершенно не поменялся", – выразил убеждение Ермак.

По его словам, обвинения в его адрес о том, что он якобы ограждает президента от неудобной и критичной информации, – не является правдой. Ермак отметил, что так могут говорить или на что‑то обиженные люди, или те, которые совершенно не знают Зеленского.

"Этого человека невозможно оградить – у него пытливый ум, он самостоятельно принимает решения. Президент знает все и обо всем, от самых критических и негативных вещей. Моя же задача заключается в том, чтобы не просто доносить и давать ему объективную информацию. Мой подход – это всегда давать выводы, конструктивные предложения и не бояться, как самому, так и всему коллективу Офиса брать на себя ответственность", – пояснил глава ОПУ.

На вопрос о том, что раздражает президента, он сказал, что Зеленский – "максималист, ему хочется, чтобы позитивные сдвиги и победы происходили каждый день". Поэтому постоянно работает над тем, чтобы это было так. Но когда оно пролонгируется во времени, у него вызывает это недовольство – причем в первую очередь собой.

"Он очень самокритичный человек. Президент не терпит предательства, непорядочности. Он очень открытый и порядочный человек. И, безусловно, ждет от те, кто его окружает, таких же поступков. И третье качество – президент не терпит несправедливости. Принцип справедливости для него очень важен", – подытожил Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, влиятельная французская газета Le Monde написала, что за полтора года президентства Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку граждан, которые чувствуют себя "преданными в своих надеждах".