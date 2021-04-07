Возможность участия Соединенных Штатов в "нормандском формате" - еще одна политическая иллюзия, которой так любят успокаивать себя и аудиторию украинские политики и эксперты

Одним из последних о такой возможности сказал вице-премьер Алексей Резников, но и без его слов таких заявлений предостаточно. А вот и российская реакция: заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что "с теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", пишет Виталий Порников для espreso.tv.

И это и есть ответ на вопрос "а можно ли расширить "нормандский формат?". Для расширения переговорного формата необходимо согласие всех участников переговоров. Можно еще теоретически представить себе, что Украине вместе с США удалось бы уговорить Германию и Францию. Но зачем это Кремлю? Никакого рационального ответа на этот вопрос не существует. Как и не существует рационального ответа на вопрос – а зачем это Вашингтону?

Минские соглашения согласовывались именно в "нормандском формате", без американского участия. Руководители стран "нормандского формата" на своих встречах обсуждают именно выполнение этих договоренностей. Зачем американцам – даже если появилась бы теоретическая возможность их участия в "нормандском формате" - отвечать за договоренности, к согласованию которых они не имели никакого отношения? Но, повторюсь, и теоретической возможности нет.

Максимум, что может произойти с точки зрения участия США в урегулировании на Донбассе – это возобновление переговорного формата на уровне представителей глав государств. Когда президентом США был еще Барак Обама, такие консультации проводились Викторией Нуланд и Владиславом Сурковым. Когда за столом переговоров уже при президенте Дональде Трампе Нуланд попробовал сменить Курт Волкер, в Кремле заблокировали этот формат. Волкер, в отличие от Нуланд, не был помощником государственного секретаря США и в Москве посчитали, что с ним просто не нужно разговаривать. Но, справедливости ради нужно сказать, что и Нуланд, полномочия которой признавались, ничего особо от Суркова добиться не могла. Так что даже если Дмитрий Козак начнет вдруг разговаривать с каким-нибудь высокопоставленным американским дипломатом, никакого смысла в этом не будет. От слова "вообще".

А в чем тогда смысл? Смысл в понимании украинцами, что в 2014 году, после нападения России, Украина вошла с этой страной в военный конфликт низкой интенсивности, который будет продолжаться, по меньшей мере, до окончания срока полномочий президента России Владимира Путина. Именно так – военный конфликт низкой интенсивности, с постоянными обострениями и ожиданием войны, а вовсе не замороженный конфликт. И переговоры в "нормандском формате" нужны именно для того, чтобы не допустить этой большой войны, а вовсе не для того, чтобы добиться невозможного на данном этапе – мира и восстановления территориальной целостности нашей страны.

Да, нам предстоит еще долгие годы следить за увеличением и уменьшением войск на украинско-российской границе, получать "похоронки", усиливать обороноспособность страны. Это – экзамен на выживание. И оттого, насколько реалистичны будут украинцы и смогут ли они сдать этот экзамен, и зависит сохранение Украины как государства.