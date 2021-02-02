Эксперт заявил, что дела по Тищенко и "смотрящему" Комарницкому должны завершиться реальными сроками

Политический эксперт и блоггер Виктор Таран заявил, что уголовные производства, открытые против народного депутата фракции "Слуга народа" Николая Тищенко и "смотрящего" Дениса Комарницкого якобы могут "замять".

На своей странице в Facebook Таран напомнил, что речь идет о так называемых пленках Гео Лероса, в которых были обнародованы записи разговоров Тищенко и Комарницкого о нападении на нардепа и "теневых схемах". По словам Лероса, недавно по этому были открыты два уголовных производства.

Таран отметил, что открыты дела по таким статьям: "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Подготовка к хулиганству с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".

"Понятно, что реакции Тищенко и Комарницкого нет. Однако думаю, они там рвут и мечут. А что же вы хотели? Нужно уметь отвечать за свои слова, даже когда думаешь, что тебя никто не слышит! Есть конечно опасения, что дело могут замять", – отметил политический эксперт.

Таран считает, что дела по Тищенко и Комарницкому должны завершиться реальными сроками.

"На выборах в 2019 году многие надеялись, что нас ждет новая жизнь. Однако, к сожалению, все по-старому: у тех, у кого есть "крыша" – творят, что хотят. Очень хочется верить, что на этот раз произойдет чудо и нашим персонажам отмазаться не удастся! Лично я уверен, что дела по Тищенко и Комарницкому должны завершиться реальными сроками", – резюмировал блогер.