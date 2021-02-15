Эксперт из США – о блокировании каналов Медведчука: Украина не может их рассматривать как источники информации

Украина не может рассматривать заблокированные телеканалы ("112 Украина", ZIK, NewsOne) в качестве источников информации, это больше механизмы манипуляции в интересах России.

Такое мнение в интервью "Парламент.UA" высказал старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда и автор книги "Ответный удар: явные и скрытые формы борьбы с российской дезинформацией" Томас Кент. При этом он отметил, что лучше бы с дезинформацией боролись неправительственные организации, а не государство, потому что всегда найдутся люди, которые будут говорить о политической цензуре.

"Нельзя забывать, что Украина находится в состоянии войны с Россией, и политика в военных условиях, как мы видим на примере истории многих стран, часто отличается от политики, которая проводится в мирное время", – подчеркнул Кент.

По его словам, остается вопрос о соответствии решения законам Украины, однако его скоро решит Верховный суд, а это уже свидетельствует о существовании демократического процесса.

"Именно проверка судом решения силовой структуры – СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) – является признаком верховенства закона, и это самое важное отличие от того, что мы наблюдаем в России", – отметил эксперт.

Кент добавил, что в рамках усилий по борьбе с дезинформацией очень важно четко определить пропагандистские СМИ и назвать их такими публично.

"Также возможно повлиять на спонсоров таких ресурсов, убедив их не размещать там свою рекламу, а владельцев хостингов – не размещать пропагандистский сайт на принадлежащих им платформах", – рассказал он.

Эксперт также прокомментировал составление списка журналистов, работавших на пропагандистских каналах. По его мнению, лучше составлять "черные списки" таких сайтов и материалов, а не людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов – 112, NewsOne, ZIK.

Также ZIK оштрафовали на 341 тысячу гривен за анонс телемарафона "Реванш соросятни".