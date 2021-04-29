Экс-нардеп Фарион обозвала Притулу 'клоуном и быдлом'

Народный депутат Украины седьмого созыва от ВО "Свобода" Ирина Фарион назвала члена партии "Голос" и шоумена Сергея Притулу "быдлом" и "пинчуковским клоуном".

Об этом она написала под постом Притулы, где тот рассказывал о своем участии в 10-й глобальной ассамблее всемирного движения за демократию, где политик выступил модератором дискуссии. Спустя время Фарион удалила свой комментарий.

Притула успел ответить экс-нардепу на ее оскорбление, выразив надежду, что это на самом деле писала не она, а ее профиль был взломан.

Ранее Фарион уже отличалась скандальными заявлениями. Так, экс-нардеп обратилась с жестким призывом к русскоязычным гражданам Украины, предложив им покинуть страну.

OBOZREVATEL также делал подборку скандалов, в которые успела попасть Фарион. В частности, она публично оскорбила журналиста Дмитрия Гордона и президента Украины Владимира Зеленского. Все подробности – по ссылке.