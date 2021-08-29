Экс-министр Афганистана после бегства из страны развозит пиццу в Германии

Бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат бежал из своей страны на фоне наступлений "Талибана". Теперь экс-чиновник работает курьером в немецком городе Лейпциг, доставляет еду на велосипеде.

Об этом пишет Bild. Отмечается, что он пробыл в должности министра не долго, ведь против него начались расследования.

"Сайед Ахмад Шат Саадат бежал из страны на фоне наступлений "Талибана" и расследований, которые велись против него. И теперь вместо дорогих костюмов он носит форму курьера, а вместо телеинтервью занимается доставкой еды на велосипеде за €15 в час", – говорится в сообщении.

Отмечается, что должность министра ему предложили еще в 2016 году, но уже в 2018 году он покинул пост. Против него начались расследования. С 2020 года он живет в городе Лейпциг и изучает немецкий, мечтает позже работать в сфере телекоммуникаций.

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