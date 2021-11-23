Экс-командир 'Азова' раскритиковал ОП за отсутствие подготовки к войне

Бывший командир полка "Азов" и начальник Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин считает неадекватной реакцию украинских властей на возросшую угрозу российской агрессии, о которой предупреждали американские и европейские политики. Об этом он сообщил в эфире 4 канала.

"Либо во власти некомпетентные люди, либо нам врут. И на самом деле, я думаю, что оба этих варианта сейчас имеют место быть", — говорит Жорин. По его словам, первой реакцией властей на предупреждение о концентрации российских войск стало отрицание, и лишь через две недели Офис президента признал угрозу и начал подготовку к агрессии.

"Можно подготовить сектор безопасности, но это, я считаю, не может сделать министр обороны, который вообще не имеет никакого отношения к сектору безопасности... Украинские власти сегодня должны готовиться, потому что мы снова окажемся в странной ситуации, когда армия готова, добровольцы готовы, волонтеры готовы, а слабое место у нас будет в Офисе президента", — сказал бывший командир "Азова".