Напомнили о преступлениях: в Bloomberg раскрыли новые детали, как Лаврова 'поставили на место' в ОБСЕ

Появились подробности того, как главу российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова "поставили на место" на заседании ОБСЕ. Выяснилось, что во время ужина у него произошла дискуссия с государственным секретарем США Энтони Блинкеном из-за Украины.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на людей, осведомленных о ходе их разговора. Дипломаты обменивались с коллегами мнениями о событиях в нашей стране, и напряженность возникла, когда речь зашла об угрозе вторжения России в Украину.

Прозвучали тезисы о том, что Запад ищет способы повлиять на Кремль и не допустить наступления, в частности, за счет введения санкций.

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Тогда Лавров заявил, что НАТО и Европейский Союз "подавляют инакомыслие" и являются угрозой для России. Блинкен же ответил ему, что Североатлантический Альянс – это в первую очередь оборонный союз государств.

Кроме того, российский министр назвал события в Украине в 2014 году, после которых поддерживаемый Россией экс-глава государства Виктор Янукович сбежал из страны, переворотом. Госсекретарь напомнил Лаврову о ряде преступлений, совершенных сторонниками бывшего президента: обстрел мирных протестующих в Киеве и убийство более сотни людей, вышедших на митинг.

Добавим, что пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова не согласилась с предположения о том, что Блинкен победил в споре с Лавровым.

Напомним: ранее стало известно, что Блинкен поддержал украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, когда тот напомнил Лаврову, что РФ обстреливает Украину и убивает наших военных на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лаврова потроллили из-за фото с открытия заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. На снимке видно, что чиновника посадили в другом конце зала от большинства министров европейских государств, включая главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.