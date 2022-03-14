Джонсон созывает саммит, чтобы обсудить безопасность Европы и помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал саммит с участием лидеров Северных и Балтийских стран. На нем среди прочего обсудят способы помощи Украине для восстановления после войны с Россией.

Об этом сообщается на сайте британского правительства. Также планируется затронуть вопрос безопасности Европы.

Так, на этой неделе Джонсон примет в Лондоне лидеров Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) – североевропейской коалиции по обеспечению безопасности, в которую входят представители Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.

Во время саммита они обсудят ситуацию в Украине. Речь идет о долгосрочной энергетической безопасности и способах помощи для восстановления страны после войны.

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В пресс-релизе также говорится, что лидеры стран сейчас сталкиваются с многими угрозами со стороны России. Это угрозы на границах, в небе (со стороны Северного и Балтийского морей) и киберугрозы.

"Обеспечение нашей устойчивости к путинским угрозам должно выходить за рамки нашей военной опоры – вместе с нашими партнерами по Северному и Балтийскому морям мы должны обеспечить нашу изоляцию от вмешательства России и ее влияния на наши поставки энергоносителей, экономику и ценности", – сказано в сообщении.

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