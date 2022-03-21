Джонсон рассматривает возможность визита в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украины в войне с Россией – СМИ

Премьер-министр Британии Борис Джонсон рассматривает возможность срочной поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку в борьбе Украины против вторжения России. Однако представители службы безопасности предостерегают его от такого решения, поскольку в результате российских обстрелов гибнут мирные жители, а некоторые районы города охвачены пламенем.

Как пишет Daily Mail, премьер попросил чиновников изучить практичность и ценность поездки в украинскую столицу для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Несмотря на предостережения, Джонсон "хочет поехать", если это можно сделать.

"Если отбросить соображения безопасности, которые весьма существенны, вопрос в том, есть ли что-то дополнительное, чего можно достичь, посетив страну лично, или это будет просто демонстрация солидарности. Является ли это достаточной целью само по себе", – отметил источник издания.

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Напомним: вечером, 20 марта, в Киеве в Подольском районе прогремели взрывы. Предварительно, из-за ракетных ударов российских оккупантов повреждены несколько домов и торговый центр, погибли четыре человека. Из-за вражеского обстрела начался пожар, дым от которого был виден издалека. Чрезвычайники начали ликвидировать возгорание, из-под завалов достали пострадавшего, его передали медикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта в результате падения снаряда российских оккупантов загорелись два авто и возник пожар в многоэтажке. По предварительной информации, пострадали пять человек.

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