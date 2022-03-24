Джонсон признал, что Запад не готов закрыть небо над Украиной, но пообещал Киеву больше оружия

Борис Джонсон заявил, что Великобритания и ее союзники увеличат помощь Киеву оружием. В то же время, он признал, что страны Запада не готовы закрыть небо над Украиной.

Об этом премьер-министр Великобритании заявил на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 24 марта после встречи лидеров стран "Большой семерки", сообщает The Guardian. Джонсон сказал, что западные лидеры чувствуют "агонию" из-за своей неспособности сделать больше, чтобы помочь Украине.

"Мы должны четко понимать это. Нет ни одной страны, которая готова ввести бесполетную зону для Украины. Ни одна страна здесь об этом не думает", – признал британский премьер, отвечая на вопросы журналистов.

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Вместе с тем Джонсон заявил, что Великобритания и союзники "увеличат летальную помощь" Украине. По его словам, оружие будет предоставлено "в том количестве и в том качестве", которое нужно Украине для защиты от своего агрессивного соседа.

Джонсон сказал, что Великобритания пришлет Украине дополнительно 6000 ракет и предоставит 25 миллионов фунтов стерлингов на финансирование ВСУ.

"Мы не будем стоять в стороне, пока Путин сгоняет свою ярость в Украине. Это только начало. Мы должны поддерживать свободную и демократическую Украину в долгосрочной перспективе. Это европейская демократия, ведущая оборонную войну", – отметил Борис Джонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский обратился к лидерам "Большой семерки" и призвал их оказать Украине максимальную поддержку вооружением в противостоянии российскому вторжению.

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