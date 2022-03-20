Джонсон поговорил по телефону с Зеленским и рассказал, как собирается дальше помогать Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, 20 марта, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он пообещал, что Британия будет и дальше наращивать военную помощь нашему государству.

Об этом Джонсон написал в Twitter. Он добавил, что также намерен увеличить экономическую и дипломатическую поддержку Украины, которая продолжает вести борьбу с российскими оккупантами.

"Великобритания продолжит наращивать военную, экономическую и дипломатическую поддержку, чтобы положить конец этому ужасному конфликту", – отметил Джонсон.

Британский премьер также написал, что он будет работать над продвижением интересов Украины на встречах НАТО и G7, которые состоятся уже на следующей неделе.

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Напомним, что Великобритания уже прекратила обмен налоговой информацией с РФ и Беларусью. Такое решение принято в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джонсон заявил, что цивилизованный мир совершит большую ошибку, если в будущем решится на нормализацию отношений с президентом РФ Владимиром Путиным. Такую ошибку Запад уже совершил в 2014-м году после оккупации Россией части украинских территорий.

Он также говорил о том, что Украина сейчас расплачивается за поражение Запада перед Путиным.

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