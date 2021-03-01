Джемилев – о войсках России в Крыму: Путин понтуется, НАТО смеются над этим

Стягивание российских войск во временно оккупированный Крым на самом деле является показательной демонстрацией силы страны-агрессора.

Однако Североатлантический альянс (НАТО) готов дать отпор в случае прямой угрозы безопасности его стран-членов. Об этом в интервью для программы "Рандеву" журналистки Янины Соколовой заявил лидер крымско-татарского народа, народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Создается впечатление, что Путин больше понтуется. Эти приготовления – в НАТО просто смеются на этим, потому что они (группировки оккупантов в Крыму. – Ред.) могут легко быть уничтоженными, причем в считанные часы", – считает политик.

Джемилев признал, что на строительство военной трассы "Таврида" и три дивизиона С-400 "Триумф" на полуострове россияне потратили колоссальные средства. Так, С-400 обошлись Москве в $1,5 млрд. Однако все это имеет больше психологический эффект и далеко не является доказательством сверхмощности армии РФ.

"Во-первых, они сами себя убеждают, что "мы тут навсегда, мы не отдадим, мы столько потратили". И в то же время у людей, которые там живут, я даже от наших соотечественников слышал: "Нет, они, наверное, не уйдут, они столько там сделали". Потом заметили, что одна и та же техника, танки, они по кругу двигаются. Хотя во всем этом необходимости нет. Но это лязганье – у людей создается впечатление, что "мы такие крутые и у нас все готово", – объяснил Джемилев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джемилев заявил о существенных основаниях ожидать присоединения президента США Джо Байдена к международному саммиту "Крымская платформа". Украинский политик подчеркнул, что и Украина, и мировое сообщество будут делать шаги для деоккупации Крыма, несмотря на заявления Путина о том, что это – "земля России".