Джапарова: оккупация Крыма должна стать непосильным бременем для Кремля

Бремя оккупированного Крыма должно стать непосильным для российского руководства, а саммит "Крымская платформа" может консолидировать международное сообщество вокруг вопроса деоккупации полуострова.

Об этом OBOZREVATEL сказала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, комментируя подготовку работы саммита, который впервые пройдет 23 августа.

"Политика непризнания попытки аннексии должна стать более эффективной. Санкции нужно не только продолжать, но и усиливать и распространять – содержательно и географически. Оккупация Крыма должна стать непосильной для Кремля, надеемся Платформа консолидирует международное сообщество", – добавила Джапарова.

По ее словам, у Украины есть широкая международная поддержка территориальной целостности, осуждение незаконной оккупации Крыма Россией и принципиальное неприятие ее политики многочисленными резолюциями, заявлениями и решениями ЕС, НАТО, ЮНЕСКО. Это является главным и важным козырем Украины в переговорах по возвращению Крыма.

Как с помощью саммита "Крымская платформа" Украина будет возвращать оккупированный полуостров – читайте на OBOZREVATEL в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты развернули российский противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" в захваченном украинском Крыму. Он прибыл на полуостров "в рамках учений".