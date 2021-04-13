Две фракции покинули заседание Рады

Алексей Титофф Политика 10:49, 13.04.2021 Обновлено: 11:20, 13.04.2021

Во вторник, 13 апреля, на заседании Верховной Рады народные депутаты от "Оппозиционного блока – За жизнь" и "Батьківщини" покинули сессионный зал.

Как заявил с трибуны парламента политик от ОПЗЖ Александр Колтунович, их фракция отказывается рассматривать законопроекты, которые вынесены на рассмотрение, в частности о земельной реформе.

Позже к трибуне вышла лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, которая также заявила, что их политическая сила не будет принимать участие в голосовании по земельным законопроектам.

Напомним, что еще Рада соберется 13 апреля на внеочередное заседание, которое, в частности, будет посвящено льготным тарифам на электроэнергию, а также отмене государственной итоговой аттестации и введению админответственности за нарушение самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардепы "Слуги народа" не будут собираться на фракцию в начале пленарной недели из-за карантина в столице. Однако, народные депутаты собирают подписи для проведения внеочередного заседания ВР в четверг, 15 апреля.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Воин ВСУ погиб под прицельным огнем на Донбассе: имя и фото Героя

В Никополе убили волонтера, которая помогала военным: СМИ узнали об изнасиловании и поджоге. Фото

Фьюри – Джошуа: букмекеры назвали фаворита супербоя

Москва и Сребреница. Российские добровольцы тогда убивали мусульман в Боснии, как сейчас украинцев на Донбассе

В сети показали, как внутри выглядит дом самого богатого человека в мире. Фото