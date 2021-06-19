Дугарь пришла на переговоры с Ермаком в Офис президента. Фото

В субботу, 19 июня, фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь пришла якобы на переговоры в Офис президента. Военная медсестра прибыла туда вместе со своими адвокатами.

Об этом сообщило издание "Телеграф", ссылаясь на источники, в СМИ отметили, что Дугарь должна была встретиться с главой ОП Андреем Ермаком. Однако ее адвокат позже это опроверг.

От комментариев и фигурантка дела, и ее защитники сперва отказались. После этого они зашли в здание Офиса президента.

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Когда Дугарь вышла из Офиса президента, ее адвокат Николай Ореховский заявил, что никакой встречи с главой ОП Андреем Ермаком "не было и не планируется", передает PavlovskyNEWS.

По его словам, его подзащитная принимала участие в заседании Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Ореховский также уточнил, что "Минобороны еще до решения суда ограничило Дугарь выплату денежного обеспечения, а другой подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Антоненко не может получить выплату на лечение зубов".

Напомним: Яна Дугарь подтвердила личную переписку с президентом Владимиром Зеленским. Она отметила, что для нее было важно найти контакт с ним, чтобы донести свои мысли.

Перед тем в этом признался сам гарант, показав даже телефон с сообщениями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Автомобиль, в котором он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.