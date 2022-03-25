Дуда заявил, что Россия должна сломать зубы об Украину: у нас карт-бланш, никаких обязательств перед РФ нет

Президент Польши Анджей Дуда после прошедшего 25 марта в Брюсселе саммита НАТО заявил о намерении Альянса и в дальнейшем поддерживать Украину. Он отметил, что Россия должна "сломать зубы" в этой войне, чтобы у нее больше не возникало желание нападать на любое государство мира.

Дуда добавил, что пока перемирия недостаточно. Необходимо полное прекращение огня с выводом оккупационных войск с территории Украины. Информация об этом появилась на портале польского радио " PiK ".

"Сегодня ключевая задача – прекратить убийства мирных жителей, прекратить бомбардировку жилых массивов, разблокировать украинские города. Те, которые постоянно защищают военные, но где есть тысячи, десятки, сотни тысяч гражданских, лишенных средств к существованию, сидящих в убежищах, подвалах и ежедневно гибнущих", – подчеркивает президент Польши.

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Он заверил, что НАТО является единым в вопросе обеспечения мира в Украине. Он подчеркнул, что вопрос следует решать дипломатическим путем, но с применением жестких мер, требующих от РФ соблюдения международного права.

Президент добавил, что из-за игнорирования Кремлем договоренностей акт Россия-НАТО в 1997 году утратил силу. Как отмечает Дуда, РФ "полностью растоптала этот акт, нарушила все свои важнейшие обязательства". Поэтому сейчас у стран-членов Альянса есть карт-бланш, когда речь идет о принятии решений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО.

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