Дуда предложил провести переговоры НАТО с Украиной и Грузией

На саммит стран НАТО необходимо пригласить Украину и Грузию. А в рамках мероприятия провести с ними переговоры.

С таким предложением 7 февраля выступил президент Польши Анджей Дуда. Об этом он сказал на брифинге с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я предложил генеральному секретарю провести встречи Украина-НАТО и Грузия-НАТО. Считаю, что мы должны пригласить Киев и Тбилиси на встречу стран-членов Альянса", – сказал Дуда.

По его словам, таким образом НАТО покажет Украине и Грузии, что никто не бросает на произвол судьбы.

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Саммит Североатлантического альянса запланирован на 29-30 июня. В 2022 году он состоится в Мадриде – столице Испании.

Напомним, что Россия требовала от США и НАТО "гарантий безопасности", а именно – что Альянс не будет принимать ряд стран, в том числе и Украину. Однако Москва получила отказ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польшу прибыли американские военные, которых разместят недалеко от границы с Украиной. Таким образом в НАТО отреагировали на угрозу российского вторжения.