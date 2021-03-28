Довыборы в Раду: экзит-пол назвал победителя в Донецкой области

Ольга Липич Политика 21:36, 28.03.2021 Обновлено: 21:53, 28.03.2021

На довыборах в Верховную Раду Украины в 50 округе в Донецкой области, которые состоялись 28 марта, лидирует глава Добропольской ОТГ, представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола местного телеканала "Орбита", передают "Новости Донбасса". Согласно ему, Аксенов получил 65,5% голосов.

На втором месте оказался адвокат подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария, а также "беркутовцев" и бразильца Рафаэля Лусварги Валентин Рыбин от "Партии Шария" с результатом 14,8%.

Детский хирург, которая была фигуранткой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, Юлия Кузьменко от партии "Европейская солидарность" получила 6,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 28 марта, в Украине прошли промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду, а также повторные выборы в 186 местных советов.

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