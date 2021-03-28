Довибори в Раду: екзит-пол назвав переможця в Донецькій області

На довиборах до Верховної Ради України в 50 окрузі в Донецькій області, які відбулися 28 березня лідирує глава Добропільської ОТГ, представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов.

Про це свідчать дані екзит-полу місцевого телеканалу "Орбіта", передають "Новости Донбасса". Згідно з ним, Аксьонов отримав 65,5% голосів.

На другому місці опинився адвокат підозрюваного у держзраді блогера Анатолія Шарія, а також "беркутівців" і бразильця Рафаеля Лусваргі Валентин Рибін від "Партії Шарія" з результатом 14,8%.

Дитячий хірург, яка була фігуранткою у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, Юлія Кузьменко від партії "Європейська солідарність" отримала 6,8%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 28 березня, в Україні пройшли проміжні вибори депутатів до Верховної Ради, а також повторні вибори в 186 місцевих рад.