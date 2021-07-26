Дороже, чем в столовой Рады: журналисты узнали, где обедают нардепы. Видео

Легендарная столовая в стенах Верховной Рады опустела, так как ее посещают лишь редкие гости. Отныне народные депутаты предпочитают обедать в более престижном заведении, расположенном в двух кварталах от здания парламента.

Кафе Еspresso bar illy предлагает своим посетителям блюда итальянской кухни, а также страничку для вегетарианцев. Как выяснили журналисты проекта Новини.LIVE, в приглянувшемся нардепам заведении чашка латте стоит 60 гривен, а крем-суп с морепродуктами – 100 гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На этом фоне пресное меню столовой из неизменных борща, капустного салата и котлеты по-киевски, разумеется, меркнет. Хотя некоторые блюда в частном кафе обходятся народным избранникам по стоимости как целый комплексный обед – суп, основное блюдо и компот, они нередко заходят сюда целыми фракциями.

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Однако не только однообразная, пусть и недорогая еда, могла стать причиной смены нардепами локации для приема пищи. По мнению журналистов, им просто могло надоесть постоянное присутствие папарацци, которые тщательно следят за тем, что и сколько съедают народные слуги за один присест.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о блюдах, которые подают в столовой Верховной Рады. Демократичность в ценах и относительное разнообразие на витринах заинтересовали и простых украинцев.