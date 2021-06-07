Путин обсудил Донбасс и "Минск" с главой Евросовета

Президент России Владимир Путин в понедельник, 7 июня, провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В Кремле заявили, что обе стороны констатировали безальтернативность Минских договоренностей как основы урегулирования ситуации на Донбассе.

Об итогах переговоров вечером в понедельник сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте. Отметим, что пропагандисты назвали развязанную РФ войну на востоке нашей страны "внутриукраинским кризисом".

"При обмене мнениями... с обеих сторон констатировано, что минский "Комплекс мер" 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования", – сказано в сообщении.

Кроме того, Путин в очередной раз заговорил о том, что Киев якобы должен провести прямые переговоры с "Л/ДНР", а также решить вопрос особого статуса Донбасса.

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Как отчиталась пресс-служба, он "акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса".

Какие еще вопросы обсудили Мишель и Путин:

отношения России и Европейского союза;

борьбы с распространением коронавирусной инфекции;

ситуация вокруг Нагорного Карабаха;

обстановка в Ливии

санкции против Беларуси.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Европейского совета Мишелем 15 апреля. Стороны затронули и тему эскалации конфликта на Донбассе.