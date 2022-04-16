Дом, квартиры и паркоместа: СМИ узнали о недвижимости друга Медведчука Козака и его родственников. Видео

Мама соратника Виктора Медведчука Тараса Козака София владеет двумя квартирами в Киеве. Одна из них находится в доме, в который попала российская ракета.

Кроме того, на нее оформлен небольшой ресторанчик "Встреча" во Львове и компания – владелец части здания, где находится заведение. Об этом говорится в материале журналистов "Бигус.инфо".

Кроме того, в собственности матери Козака числится дом и земля в селе Навария, а также земля в селе Ясеница-Замковая на Львовщине. Она является совладелицей компании "Озеро", построившей комплекс "Навария-Нова".

Сам Козак владеет двухэтажным имением в Сокольниках Львовской области. Известно, что в доме кто-то живет. Еще одно, похожее имение на этой же улице принадлежит бывшей жене Козака Руслане.

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Кроме того, у Тараса Козака есть в собственности нежилые помещения во Львове. Жилой комплекс в центре города заселен семьей депутата, им принадлежат три квартиры и четыре места на парковке.

Журналисты отмечают, что брат Козака, Богдан, имел бизнес-связи с братом Виктора Медведчука Сергеем. Вместе они основали компанию "Укринвестлимитед" и "Экспонент". Сам Богдан Козак владеет двумя квартирами и домом во Львове, а также тремя квартирами в Киеве.