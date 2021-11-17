Для чего в Украину направляют 600 спецназовцев НАТО: в Раде дали ответ

600 британских военнослужащих, которых могут направить в Украину, будут выполнять роль сдерживающего фактора для страны-агрессора России. В Украине на постоянной основе уже присутствуют военные таких стран НАТО, как Канада и США.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. "Но говорить, что они будут за нас воевать – это иллюзия", – заметил он (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Украинские власти ведут переговоры с разными партнерами из стран НАТО. С Великобританией просто ведутся наиболее глубокие системные переговоры", – объяснил он последнюю договоренность именно с этой страной.

В то же время нардеп подчеркнул, что переброску в Украину военнослужащих стран НАТО не следует рассматривать как средство противодействия военной агрессии.

"Это превентивная мера, которая должна быть сдерживающим фактором для Российской Федерации. Потому что они должны понимать: если на территории Украины начнутся какие-то более широкие агрессивные действия и в результате пострадают уже военнослужащие стран НАТО, то этот военный конфликт может выйти на несколько иной уровень", – объяснил Вениславский.

"На сегодняшний день мы рассматриваем вариант как можно более широкого привлечения военных сил разных стран-членов НАТО, наших партнеров, к тренировочным миссиям на территории Украины. Это также будет сдерживающим фактором возможного расширения агрессии РФ", – рассказал он.

Нардеп также сообщил, что в тренировочных центрах Украины постоянно находятся военные из Канады и США.

Как писал OBOZREVATEL, по информации источников издания The Mirror, в Великобритании создана группа спецназовцев, насчитывающая 600 человек, для направления в Украину в случае опасности вторжения России на нашу территорию. Отправка может состояться в кратчайшие сроки.