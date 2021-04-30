Диссертацию Кивы спрятали за ограничительной лентой: когда и где можно почитать работу

В Институте подготовки кадров Государственной службы занятости Украины, где защищал свою диссертацию нардеп "ОПЗЖ" Илья Кива, карантин. Главный вход по техническим причинам опечатан ограничительной лентой, а библиотека, где можно ознакомиться с работой, не работает.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. В институте заверили, что после пасхальных праздников возвращаются к работе.

Народный депутат Кива защитил свою диссертацию в стенах этого учебного заведения, которое подчиняется Минсоцполитики, 26 апреля. В то время в Киеве действовал карантин, все образовательные процессы по городу происходят дистанционно. Это событие получило огласку, ведь появилась информация, что он подал поддельные справки и солгал об участии в конференциях. В автореферате, который находится в свободном доступе, указано, что с диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института.

В самом же образовательном учреждении по телефонам, указанным на сайте, не отвечали. А приехав на место можно подумать, что институт вообще не работает – официальный вход опечатан ограничительной лентой по техническим причинам. Однако, зайти удалось с другой стороны.

По словам охранника, библиотека работает редко, работники появляются в лучшем случае раз в месяц. Мужчина сказал, что связаться с ними не может – не имеет их телефонов. На месте удалось застать только работницу приемной, которая дала понять – из-за карантина ничего не работает, приходить можно после пасхальных праздников. Охранник, который пристально провожал к выходу, сказал, что СМИ и преподаватели здесь были только в день защиты диссертации Киви, потому что "это же нардеп".

Другого варианта ознакомиться со скандальной работой депутата нет, ведь в свободном доступе она может появиться только по его инициативе. OBOZREVATEL попытается обратиться в библиотеку сразу после того, как институт вернется к работе после карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Народный депутат защитил диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". В результате Киве присвоили ученую степень кандидата наук.