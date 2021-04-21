Die Welt: возрождение ядерного арсенала Украины – не такая уж абсурдная идея

Возвращение Украины к производству ядерного оружия не является абсурдной мыслью. Когда-то она была ядерным государством, однако пошла на поводу у Запада, пообещавшего ей гарантии территориальной целостности.

Об этом говорится в материале Die Welt. Немецкое издание цитирует посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который заявил, что если Европа оставит страну на произвол, она будет вынуждена производить ядерное оружие.

Издание сообщает, что "угроза" Мельника вызвала большой международный резонанс.

"Либо мы являемся частью такого альянса, как НАТО, и также вносим свой вклад в укрепление этой Европы, либо у нас есть только один вариант – вооружиться. Как еще мы можем гарантировать нашу защиту?" – цитирует издание посла.

Отмечается, что ядерные бомбы могут стать сдерживающим фактором, который бы не позволил Москве оторвать очередной кусок территории Украины после Крыма и Донбасса.

"Стоит ли готовиться к появлению еще одной ядерной державы в Европе, которая присоединится в этом клубе к России, Франции и Великобритании? То, о чем говорит Мельник, – это не только отчаянный крик о помощи перед возможной атакой российской армии против Украины. Москва за последние недели стянула к украинским границам около 100 тысяч солдат. И это больше, чем перед оккупацией Крыма и вторжением на Донбасс", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что в немецком Бундестаге пройдут слушания на тему "Переброска российских войск и нарастающая опасность эскалации на востоке Украины".

5 декабря 1994 года на саммите ОБСЕ в Будапеште был подписан документ о гарантиях безопасности в обмен на ядерное разоружение Украины. В нем говорилось, что в обмен на обязательство Киева отказаться от всего ядерного вооружения Россия, США и Британия обязываются уважать украинские суверенитет и территориальную целостность.