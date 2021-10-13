Депутаты от оппозиции требуют от Офиса генпрокурора расследовать "вагнергейт", – Порошенко

Народные депутаты из фракций "Европейская солидарность" и "Голос" требуют от Офиса Генерального прокурора обеспечить полноценное, беспристрастное расследование срыва спецоперации по задержанию боевиков ПВК Вагнера.

Об этом заявил лидер "Европейской солидарности", пятый президент Петр Порошенко. Вместе с депутатами он прибыл в Офис генпрокурора для неотложного приема у Венедиктовой.

"Сегодня группа оппозиционных депутатов из "Европейской солидарности" и "Голоса" пришла в Офис Генерального прокурора, требуя неотложной встречи с Генеральным прокурором в соответствии с Законом "О статусе народного депутата". Нас интересовали несколько важнейших событий Украины, на которые мы видим отсутствие реагирования со стороны правоохранительных органов, следственных органов и высшего руководства государства. Речь идет о расследовании дела Вагнера, о возможной государственной измене, о разглашении государственной тайны и об отсутствии каких-либо следственных действий уже более 14 месяцев", – напомнил Порошенко.

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Пятый президент напомнил, что лично санкционировал начало спецоперации по "вагнеровцам", которая была сорвана.

"Была упущена возможность не просто привлечь к ответственности убийц, не просто обменять их, освободив украинских заложников из тюрем Путина. А посадить руководство страны-агрессора на скамью подсудимых в Гааге. К сожалению, в силу обстоятельств, Генеральная прокуратура отказывается прояснить, сбросив это на ВСК, следственные действия не проводятся", – подчеркнул Порошенко.

"Следственные действия были вынуждены заменить честные журналисты CNN, Bellingcat, и украинские журналисты, которые доказывают сегодня эту информацию. Власть на это не реагирует", – констатировал Порошенко.

"Я поддерживаю это заявление, которое сегодня было подано для того, чтобы все-таки правоохранительные органы начали что-то делать и начали отвечать на те вопросы", – отметил народный депутат из фракции "Голос" Роман Костенко.

"Кроме того, начинают преследовать непосредственных участников этой операции. Рассказывают о том, что Бурба был освобожден. Люди, которые непосредственно участвовали, а затем дали показания этой комиссии, до сих пор не имеют охраны. Хотя мы на этом настаивали. И их фамилии были преданы огласке через средства массовой информации. мы считаем, что так делать неприемлемо. И мы как оппозиционные фракции сделаем все, чтобы защитить наших разведчиков и наших военнослужащих", – отметил Костенко.

Боевой генерал, Герой Украины, народный депутат Михаил Забродский отметил, что Генпрокурор не нашла возможности пообщаться с депутатами.

"У нас был конкретный вопрос о том, почему в течение суток не регистрируется заявление о немного другом аспекте этого дела, связанном с разглашением государственной тайны. Речь идет о заявлении высшего руководства государства о том, что руководству соседней страны была передана информация об операции по непонятной мотивации и непонятным целям. Но сегодня мы ответа не услышали, будем надеяться на скорейшую встречу, на скорейший ответ госпожа Генерального прокурора", – говорит Забродский.