Депутаты "ЕС" во время акции в поддержку Павловского назвали дело сфабрикованным

Дело против боевого генерала Игоря Павловского в "Европейской Солидарности" считают очередной атакой на защитников Украины.

Соответствующее заявление сделали участники акции в поддержку генерала Павловского, которая прошла под Офисом президента. Участники – ветераны войны против российской агрессии, волонтеры, активисты, депутаты – требуют освободить героя обороны Мариуполя, бывшего заместителя министра обороны Павловского, а также руководителей предприятия "Завод "Кузница на Рыбацком", которое производит боевые корабли. Об этом пишет пресс-служба "ЕС".

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Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федина заявила: "Они не понимают, что в этой войне выкристаллизовалась не только наша армия, но и политическая украинская нация. В время, критическое для государства, у нас есть те, кто станет во главе борьбы за независимость. У нас есть не только офицеры, у нас есть боевые генералы".

Герой Украины, генерал-лейтенант, народный депутат Михаил Забродский уверен – дело против Павловского – это преследование людей, которые взяли на себя ответственность за страну.

"С первого дня еще кто-то пытался понять логику обвинения, затем все стало понятно. Вы думаете это дело о десантных катерах? Речь не об узлах и скорости, не о водоизмещении, а речь о том, что тот, кого назначили, должен сесть за решетку. И этому был подчинен весь процесс. Отрабатывался четкий властный заказ...

Для чего все это делается? Первая и главная цель – это приостановить поставки отечественных образцов, вторая цель – дискредитировать патриотическое движение, тех, кто сейчас уже в далеком 2014-м не побоялся брать на себя ответственность. У нас было много проблем, не хватало многого, а главное – не хватало того, кто способен принимать решения. И эта страна должна благодарить бога, что такие люди нашлись. И сейчас эта кампания, развернутая, направленная против них. Это нацелено против всех тех, кто тогда не побоялся", – сказал генерал Забродский.

"Сколько было дел касательно патриотов? Генерал Павловский только один из них. Вспомним генерала Марченко, генерала Шевчука, Мельника, дело Антоненко-Дугарь-Кузьменко. Много можно, к сожалению, называть этих фамилий", – сказал народный депутат Ростислав Павленко.

"Мы теперь с собратьями встречаемся в судах, куда приходим защищать своих собратьев, волонтеров, медиков, непосредственно участвовали и в Майдане, и в АТО. И в том числе боевых генералов, которые приложили максимум усилий для того, чтобы наш оборонный комплекс был способен защищать государство... К сожалению, нам приходится защищать друг друга, ходить по судам. Мы понимаем четко, что без качественного руководства простой солдат, каким бы у него не было желание защитить свое государство, без качественного управления, без четкой позиции командира он этого не сделает", – заявил народный депутат Михаил Бондарь.

Ветеранка войны против российской агрессии Маруся Зверобой подчеркнула: "Прокуратура по телевизору рассказывает, что у них нет доказательств по Павловскому. Я то же самое слышала, когда закрыли Антоненко и целый год человек просидел без доказательств. А наши суды отличаются от мировой судебной системы абсолютным произволом".

Ветеран войны против российской агрессии, активист, блогер Глеб Бабич сказал: "Все началось с ветеранов, волонтеров, из дела Кузьменко, Антоненко, затем перешли к действующим военным. Было дело Марченко, которое распалось, но они до сих пор под следствием. Был еще ряд дел против военных, патриотов. Сейчас под стражу взято не только боевого генерала, но и руководство единственного в этот день судостроительного завода, который может строить военную технику. Любое должностное лицо в ВСУ, которое отвечает за обороноспособность, любой глава предприятия, который строит что-то для армии, будут бояться, стараться не делать ничего, чтобы не попасть за решетку по поспешному, сфабрикованному делу".

Участники акции почтили минутой молчания морских пехотинцев, погибших год назад под Зайцевым. "Мы должны бороться за свою свободу. Бороться так, как боролись те, кто погиб за Украину. Давайте объединяться, давайте бороться с этим нашествием", – сказал отец погибшего морпеха Ярослава Журавля Сергей Журавель.

Участники митинга приняли обращение к международному сообществу, в котором предостерегли от свертывания европейских реформ, политических репрессий и призвали ввести санкции по примеру списка Магнитского против всех представителей власти, причастных к незаконным действиям, нарушению закона и прав граждан.