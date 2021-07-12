Депутат от 'Голоса' заявила об увольнении с должности Железняка, он отрицает

Несколько депутатов от "Голоса", которые недавно создали отдельное объединение "Справедливость", заявили, что фракция на своем заседании проголосовала за увольнение Ярослава Железняка с должности председателя. Сам Железняк опроверг их слова, отметив, что они не соответствуют действительности.

Об увольнении Железняка сообщили, в частности, Александра Устинова и Ольга Стефанишина на своих страницах в Facebook. Они также назвали того, кто будет временно исполнять обязанности главы фракции – по их словам, это Роман Костенко, заместитель руководителя фракции.

По словам нардепов, большинство членов фракции проголосовали за освобождение Железняка от должности председателя. О своем решении фракция сообщила спикеру парламента Дмитрию Разумкова.

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"Фракция политической фракции" Голос "на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка. Теперь временно исполнять обязанности главы фракции будет киборг Роман Костенко, заместитель руководителя фракции.

За такое решение проголосовали 11 народных депутатов, или большинство членов фракции в Верховной Раде. Письмо с соответствующим решением был направлен спикеру парламента Дмитрию Разумкова ", – говорится в сообщении.

В то же время сам Ярослав Железняк опроверг информацию о своем переизбрании. Об этом он заявил в комментарии к сообщению Александры Устиновой.

"Саша, ты бы проверила бы информацию, перед тем как писать", – обратился Железняк к своей коллеге.

Когда же Устинова в ответ написала, что большинство фракции проголосовало за его увольнение, Железняк посоветовал ей читать регламент и положение о "Голосе".

Он также опубликовал пост по этой ситуации у себя в Facebook.

"С удивлением узнал, что коллеги из так называемой" Справедливости "что-то там себе придумали и заявляют о кадровых изменениях во фракции "Голос"... Заявления коллег прошу не воспринимать как отвечающие действительности", — написал Железняк.

При этом он напомнил, что согласно положению о фракции "Голос", решение о переизбрании руководства принимается 14 голосами.

"Даже если бы такое решение было (спойлер: не было). Плохо, что никто Регламент и положение о фракции так и не прочитал", — уточнил парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, часть фракции "Голос" в Раде создала отдельное объединение "Справедливость" и выразила недоверие председателю фракции Ярославу Железняку.