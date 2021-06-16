Десять нардепов "Голоса" выразили недоверие руководству партии: в политсиле прокомментировали

Политический совет партии "Голос" рассмотрит заявление части фракции "Голос" в Верховной Раде и даст ему оценку. Политическая сила уважает коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон.

Так в партии прокомментировали ситуацию, когда десять народных депутатов из фракции "Голос" на заседании Рады в среду, 16 июня, выразили недоверие руководству партии и фракции, а также заявили о создании в парламенте отдельного объединения. Официальный комментарий появился на сайте политсилы. Приводим полный текст:

"Демократия сложное дело – она основывается исключительно на законах, правилах и процедурах. Иначе – хаос и анархия. Деятельность депутатов регулируется законом, а не желаниями.

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Законодательство прямо предусматривает возможность депутата выйти из фракции. Только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы. Но создание групп в пределах депутатской фракции прямо противоречит статьям 58-60 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины". Мы уважаем коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон.

Кроме того, мы глубоко убеждены, что все вопросы внутренней партийной жизни любой партии, в том числе партии "Голос", должны решаться в соответствии с правилами и процедурами партии. Для этого существуют органы управления, такие как съезд и Политический совет. Сегодня Политический совет партии "Голос" рассмотрит заявление части фракции "Голос" в Верховной Раде и даст ему оценку.

Партия "Голос" неоднократно призывала всех решать вопросы в соответствии с утвержденными правилами и процедурами, уставом, который все в свое время признали, вступая в партию".

Напомним, свое решение нардепы озвучили во время пленарного заседания Верховной Рады. В заявлении они обвинили руководство партии в "узурпации власти и осквернении принципов демократии, которые привели к фактическому уничтожению имиджа партии и фракции". После этого нардепы объявили о создании в Раде отдельного объединения "Справедливость".

Стоит отметить, что десять депутатов – это половина состава фракции "Голос" в парламенте.