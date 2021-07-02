Вчера Верховная Рада приняла два важных закона – о коренных народах и об отмене свободной экономической зоны "Крым". Это первые два закона из пакета "Крымской платформы".

Объясню, почему эти законы важны и нужны Украине в контексте деоккупации и реинтеграции Крыма.

Права коренных народов наконец прописаны на уровне закона

В Конституции Украины четко указано, что права коренных народов определяет исключительно закон. Вчера – впервые в истории Украины – мы этот закон приняли.

Это значит, что впервые за 30 лет в Украине появился закон, который, во-первых, элементарно дает определение – кто такие коренные народы. Во-вторых, определяет, какие именно народы являются коренными – крымские татары, караимы и крымчаки. И, в-третьих, закон говорит, какие права имеют коренные народы и как государство будет защищать их права.

Видео дня

России этот закон очень резал глаза, поэтому она много манипулировала и активно распространяла мифы, что закон нарушает права национальных сообществ.

Чтобы раз и навсегда покончить с этими спекуляциями, поясню.

В Конституции Украины четко разграничены понятия "коренные народы" и "национальные меньшинства". Конституция говорит, что права и коренных народов, национальных сообществ определяют законы Украины.

Закон о национальных меньшинствах Украины приняла почти 30 лет назад. Поэтому права национальных сообществ на уровне закона в Украине защищены давно.

Чего нельзя было сказать о правах коренных народов. Потому отдельного закона, который определял права коренных народов – к вчера в Украине не было. По логике России, получается, что все это время именно права коренных народов нарушались – ведь отдельного закона, который бы определял их права, в Украине не было.

Разница между коренным народом и национальным сообществом в том, что коренные народы – это те народы, которые исторически сформировались исключительно на территории Украины, могут иметь свой язык, религию и традиции, но не имеют другой исторической Родины, кроме Украины. Другие народы тоже имеют собственный язык, религию, традиции, исторически проживающие на территории Украины, но они также имеют другое историческое государство за пределами Украины.

Законопроект о коренных народах – это об исторической справедливости, которую почти 30 лет ждали крымские татары, многочисленные сегодня представители коренных народов Украины.

Вчера этот закон поддержали 325 народных депутатов. Как президентский неотложный, что тоже очень символично. Очень редко, когда законодательная инициатива находит такую единодушную поддержку на всех самых высоких уровнях власти.

И это важный позитивный сигнал коренным народам, которые остались в Крыму и уже восьмой год оказывают там ненасильственное сопротивление – Украина на высшем уровне продолжает борьбу за своих людей и свои земли.

Позорную свободную экономическую зону "Крым" – отменено.

Другой важный закон, который мы вчера приняли – закон об отмене свободной экономической зоны "Крым". Это был дискриминационный для людей и позорный с юридической точки зрения закон.

Свободная экономическая зона "Крым" приравняла украинских граждан с крымской пропиской к "нерезидентам", фактически – иностранцам.

Одно слово "нерезидент" создавало множество бюрократических проблем для миллионов граждан Украины, которые имеют крымскую прописку или остались работать в Крыму. Одна из них, например, если человек получил наследство, то должен уплатить с него большие налоги – как иностранец.

Основной целью внедрения СЭЗ в 2014 году была якобы помощь бизнесу. Однако с 2015 года Украина не ведет никакой торговли с временно оккупированными территориями, поэтому экономическая деятельность стала в принципе невозможна. А существование свободной экономической зоны "Крым" создавало возможности для нечестного бизнеса работать с оккупантом.

Важно, что вчера мы не просто отменили СЭЗ "Крым", а перенесли все положительные для людей нормы в другие законы Украины.

Принятие этих двух законопроектов – это четкий сигнал для всех в Крыму – мы с вами боремся против оккупационной власти по одну сторону баррикад. И мы продолжаем ежедневно нашу дипломатическую и юридическую борьбу за Крым.

Вместе с большой группой людей – с коллегами из парламента, в рамках межфракционного объединения "Крымская платформа", с коллегами из правительства и Офиса президента и представительства президента в Крыму с представителями общественных организаций и центральных органов исполнительной власти. Мы используем все существующие и несуществующие инструменты, чтобы в Крыму снова звучал гимн Украины.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.