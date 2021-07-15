Денис Ярославский на OBOZREVATEL: задайте правозащитнику острый вопрос

Гостем программы "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL в четверг, 15 июля, станет правозащитник Денис Ярославский.

Во время шоу-допроса ведущий Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители телеканала OBOZREVATEL и читатели сайта OBOZREVATEL.

Героями передачи становятся известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели сайта OBOZREVATEL и зрители телеканала OBOZREVATEL смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Видео дня

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Денисом Ярославским в четверг, 15 июля, в 17:30.