Похищением Чауса власть прикрывает провал в другом деле, – Павленко

Делом о похищении экс-судьи Николая Чауса украинская власть пытается скрыть другое преступление – провал спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Она позволила бы задержать "путинских убийц".

Об этом заявил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ростислав Павленко на странице в социальной сети Facebook. По его убеждению, мотивация власти – страх.

"И это – даже не стремление "достать Порошенко", что бы не пытались петь сейчас трубадуры Банковой. В конце концов, от еще одного пустого и бесперспективного дела Порошенко безразлично. Их и так хорошо за сотню. Мотивация власти другая – страх. Потому что в стремлении посмотреть в глаза Путину предали операцию, которая позволила бы привлечь к ответственности путинских убийц с т. н. "группы Вагнера", – отметил Ростислав Павленко.

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В то же время в блоге на "Украинской правде" Павленко напомнил, что свидетеля по делу – Василия Бурбу – обвиняют в причастности к бегству Чауса, однако в действительности же, по убеждению нардепа, это фантазии.

"Бурба якобы был причастен к побегу Чауса из Украины в 2016 году. Это в фантазиях власти. А вот в реальности Бурба – высокопрофессиональный разведчик, главный свидетель государственной измены в высшем руководстве Украины, которая произошла в конце июля 2020 года. И предатели готовы на все, чтобы его уничтожить, если не физически, то морально, или просто по фейковым обвинениям посадить", – написал он.

Павленко отметил, что ситуация для украинской власти ухудшается и тем, что истину уже установили правоохранительные органы Молдовы. Он напомнил, что по официальным сообщениям Молдовы на ее территории Чауса похитили украинские дипломаты, представители военной разведки и других спецслужб.

"Важно, что в Молдове полиция, прокуратура и парламентская следственная комиссия независимо друг от друга пришли к одинаковым выводам, что усиливает их объективность и политическую беспристрастность", – подчеркнул Павленко.

По его убеждению, разведчики и дипломаты не могли действовать по собственной инициативе отрядиться в Кишинев и украсть человека на территории дружественной нам страны, подложив при этом свинью ее проевропейскому и антикремлевскому президенту.

"И новости позволяют разоблачать каждый раз новый уровень лжи. Операции не было? Так есть сообщения официальных органов Молдовы. СБУ случайно узнала о "нахождении" Чауса? Оказывается, его уже ждал вертолет СБУ для доставки в Киев, когда он как-будто объявился Винницкой области. Важные показания Чауса? Но почему-то его не отдают НАБУ, которое имеет действующее дело и решение суда", – подчеркнул он.