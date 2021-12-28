Почему Путин против сближения Украины с НАТО: Портников заявил о скрытых целях РФ

За попыткой президента страны-агрессора Владимира Путина воспрепятствовать вступлению Украины в НАТО могут стоять другие цели. О реальных планах Кремля могут знать разведки США и Великобритании.

Такое предположение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал журналист, публицист Виталий Портников. "Я думаю, что американская и британская разведки работают над этим. Уверен, они представляют себе реальные задачи Путина", – сказал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Журналист констатировал, что пока нет "адекватной информации" об истинных намерениях Путина, в частности, о широкомасштабном наступлении на Украину. "Никто в Украине и, мне кажется, на Западе не хочет согласиться: мы ничего не знаем и не узнаем. Мы не знаем настоящих задач", – подчеркнул он.

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По мнению Портникова, "красные линии" Путина по расширению НАТО, прежде всего в отношении евроатлантической интеграции Украины, могут скрывать более реальные агрессивные цели.

"Совершенно очевидно, что когда Путин хочет договариваться с Западом о невступлении Украины в НАТО, то есть об абсолютно виртуальной вещи, которая может произойти, когда Путину будет сто лет, мы должны знать, что за этим стоят какие-то реальные задачи. Какие – мы не знаем", – заметил публицист.

В то же время он предположил, что, строя планы "реальной войны с нами и экономической и политической войны с Западом", в Кремле наверняка осознают ее далекоидущие последствия, в частности, возможные человеческие жертвы и угрозы для устойчивости самого режима.

Как писал OBOZREVATEL, в России предупредили о "военном ответе" в случае, если НАТО затронет ее "болевые точки", и заявили, что США и Кремль должны согласовать гарантии безопасности.