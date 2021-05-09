ПДЧ не светит, но есть "план Б"? Разбираем, "почему Украина до сих пор не в НАТО"

Украинская власть в этом году впервые после бухарестского саммита НАТО в 2008-м (где наша страна могла получить План действий по членству в Альянсе) громко напомнила Западу о невыполненных обещаниях. Более того – Киев прямо призвал предоставить ПДЧ. Несколько самых преданных наших западных партнеров даже поддержали обращение, но потом что-то пошло не так. И теперь непонятно, а пригласят ли вообще Украину в Брюссель на июньский саммит НАТО?

Почему "завис" ПДЧ для Украины и есть ли хорошие новости для нас по присоединению к НАТО, узнавал OBOZREVATEL.

Стоит признать, Офис президента в этом году действительно активизировал переговоры о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО. Кроме кулуарных разговоров посыпались и громкие дипломатические заявления.

Так, президент Владимир Зеленский через интервью на американском телеканале HBO интересовался у американского президента Джо Байдена: почему Украина до сих пор не в НАТО? В апреле заверил западных партнеров, что только присоединение нашей страны к Альянсу может прекратить войну на Донбассе, где так и не удалось закрепить режим тишины. Не исключено, что с такой позицией согласятся многие члены Альянса, но поддержать ее вслух, хоть и разными формулировками, решились лишь несколько стран: Литва, Латвия, Турция, Польша и США.

По США стоит упомянуть отдельно. Сначала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе общения с прессой сказала, что Вашингтон поддержит предоставление Украине ПДЧ, но уже вскоре эти ее слова вычеркнули из стенограммы, поскольку они не отражают официальную позицию Соединенных Штатов.

Потом вообще появилась информация, что Украине не то, что пока не дадут ПДЧ, но даже не пригласят на июньский саммит. Однако официального подтверждения этого факта так и не последовало.

На соответствующий запрос OBOZREVATEL в украинском представительстве НАТО ответили строго и дипломатично. Мол, в штаб-квартире до сих пор не сформировали повестку дня и подробная информация будет известна ближе к дате проведения саммита – 14 июня.

"Как сказал Генеральный секретарь, у лидеров НАТО будет содержательная и дальновидная повестка дня, в основе которой будет инициатива НАТО-2030", – уточнили в пресс-офисе ведомства.

Несмотря на то, что Украину поддерживают некоторые страны-члены НАТО и даже тяжеловес международной политики в лице США, в июне Украина не получит ПДЧ. И даже не из-за категорической позиции России или ее союзников. В первую очередь дело в Украине, а точнее, в ее власти. Потому что главные условия получения ПДЧ – реформы и искоренение коррупции. Тут большими успехами Киеву хвастаться не приходиться, поэтому вряд ли нам пойдут навстречу в Брюсселе. Там хоть и положительно отмечают стремления Украины к присоединению к Альянсу, но сперва хотят видеть реальный результат.

Об этом говорит и бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. Он приравнял получение ПДЧ с получением безвиза. В данном случае Украина должна максимально формализовать переговоры с НАТО до уровня очень конкретного совместного плана – что именно выполнить, чтобы получить План. Как только это произойдет – Киев получит ПДЧ, как и в свое время безвиз.

"Пока выполнения плана не будет – разговоры о "провести реформу, еще не все сделано" продлятся долго. Знаете, нет страны, которая не проводит реформы. Они бесконечны что у нас, что в Америке – где угодно. Поэтому Украине следует переходить от общих предложений к конкретному сотрудничеству. Тогда будет результат. Чем быстрее начнем это делать – тем быстрее все будет выполнено", – заверил Огрызко.

Политический аналитик Андрей Пионтковский считает, что на июньском саммите могут принять чисто формальные решения, которые не будут играть особой роли для Украины. По его информации, готовятся более интересные договоренности, которые уже близятся к завершению. Это предоставление Украине статуса главного союзника США, который не является членом НАТО. По словам Пионтковского, это гораздо важнее, чем предоставление ПДЧ.

"Ведь что такое ПДЧ? Это значит, что возможно, через год, если позволит господин Орбан (Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. – Ред.), Макрон (Эммануэль Макрон, президент Франции. – Ред.) и Меркель (Ангела Меркель канцлер Германии. – Ред.), Украину и примут в НАТО. А вот военная поддержка нужна не через год, а уже завтра. Новый статус позволяет резко расширить военное сотрудничество и поставки вооружений. Почти то же, что и НАТО, кроме прямого перебрасывания американских дивизий на территорию Украины. Но не думаю, что на это кто-то рассчитывает. При таком объеме военной поддержки и экономически удушливых мер против России, Украина и сама справится с российской агрессией", – заверил Пионтковский.

Какое решение приготовили для Украины в Брюсселе, станет известно ближе к проведению саммита – в июне. Учитывая политическую конъюнктуру, в том числе и среди стран НАТО, Офису президента действительно не стоит надеяться на получение ПДЧ. Однако это не значит, что нужно опустить руки. Напротив, решение стран НАТО должно мотивировать украинскую власть стучать в двери Альянса еще сильнее.