Зеленский захотел узнать у Байдена, почему Украина не в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь в противостоянии военной агрессии России и хочет от главы Штатов Джо Байдена содействия во вступлении в НАТО.

Об этом глава государства рассказал в интервью программы Axios на американском телеканале HBO. Зеленский пожелал, чтоб наши страны "вошли в новый этап и стали на новый путь".

"На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США и в частности президент Байден, который очень знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации", – рассказал гарант.

Зеленский подчеркнул, что состоять в НАТО – это важнейший вопрос безопасности.

"Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украина хотим быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО... Это один из важнейших вопросов безопасности – той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" – акцентировал президент.

Ранее Зеленский заявил, что с Украиной в НАТО не было бы эскалации на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах главы США.