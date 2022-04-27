Делегация правительства Болгарии едет в Киев: СМИ назвали главную цель визита

В Киев едет делегация правительства Болгарии, которую возглавил премьер-министр страны Кирилл Петков. Ожидаемая цель визита – принятие решения о предоставлении военной помощи Украине.

Как сообщает телеканал NOVA, вместе с премьером в украинскую столицу прибудут представители трех из четырех партий правящей коалиции. Социалисты, которые выступают против оказания военной помощи Украине, своего представителя не отправили.

Между тем, как сообщается, президент Болгарии Румен Радев выступил против предоставления вооружения Украине.

По информации болгарского издания The Sofia Globe, правящая коалиция из четырех партий все еще не пришла к согласию относительно военной помощи Украине.

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В то же время Петков такую идею поддержал:

"Для меня как Кирилла Петкова, а не как премьер-министра, военная помощь абсолютно оправдана. Однако в этих обстоятельствах я премьер-министр, у меня есть партнеры по коалиции, которые имеют четкие "красные линии", и моя задача – не строить из себя самого смелого".

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