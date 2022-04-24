В парламенте Болгарии разгорелись споры из-за вопроса поставок оружия Украине – Bloomberg

В парламенте Болгарии разгорелись споры из-за поставок оружия в Украине. Из-за отсутствия единогласного мнения страна пока что отказывается передавать военную помощь.

Об этом сообщает Bloomberg. Агенство отмечает, что пророссийские члены Народного собрания выступают против, пригрозив, что выйдут из коалиции, если техника будет отправлена ​​Киеву.

В то же время избирательный блок "Демократическая Болгария" заявил, что выйдет из коалиции, если страна не поможет Украине в борьбе с российской агрессией.

По этой причине государство, входящая в состав Евросоюза, пока что ограничилась только поставками гуманитарной помощи, в частности касок и бронежилетов.

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Премьер-министр Кирил Петков заявил, что "Болгария слишком близка к конфликту", чтобы отправлять оружие в Украину.

В ответ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал болгарское правительство оставаться "на правильной стороне истории". "Жизнь сложна, иногда приходится делать выбор... Вы не можете придумывать бесконечные аргументы, вы должны встать на сторону", – отметил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швейцария препятствует поставкам оружия в Украину, блокируя реэкспорт боеприпасов из Германии. Их используют в боевых машинах пехоты Marder, которые хочет получить Киев.