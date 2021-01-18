Действующий глава ОБСЕ приедет в Украину и посетит Донбасс

Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министер иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде 19–20 января посетит Украину с рабочим визитом, в частности, побывает на Донбассе – в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Наша страна станет первой, которую Линде посетит с визитом как председательствующая в ОБСЕ.

Это подчеркивает приоритетное значение Украины в повестке дня организации в 2021 году, отметили в МИД.

Глава ОБСЕ проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В частности, о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилиях по мирному урегулированию российско-украинского конфликта и поддержке деятельности ОБСЕ.

Также министры уделят особое внимание актуальным вопросам двусторонних украинско-шведских отношений, увеличению объемов торговли и инвестиций, взаимодействия Украины и Швеции в международных организациях.

Во время визита Линде вместе с Кулебой посетит зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе, чтобы лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что с 1 января председательствующей страной ОБСЕ сроком на один год стала Швеция в лице Линде. Политик в заявлении по поводу начала председательства вспомнила Украину наряду с Беларусью и Нагорным Карабахом.

Она уточнила, что ситуации на этих территориях требуют постоянного и всеобщего внимания со стороны организации. В декабре прошлого года на министерской встрече ОБСЕ перед получением новых полномочий она также называла Украину среди приоритетных задач, вспомнив о Донбассе и Крыме.