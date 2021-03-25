Данилов заявил о законности санкций против Медведчука

Введение санкций Советом национальной безопасности и обороны против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука до решения суда не нарушает законодательства Украины.

Об этом в интервью "BBC News Украина" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Все просто – надо читать закон о санкциях, принятый депутатами прошлого созыва. Поэтому никакого нарушения законодательства [с санкциями в отношении Медведчука] сегодня нет", – ответил он на вопрос журналиста.

"А касательно судов – это точно не к нам", – продолжил руководитель СНБО. Он сказал, что в украинской судебной системе "есть определенные проблемы и не мы их создавали".

По словам Данилова, президент Украины Владимир Зеленский постановил решить этот вопрос.

"Владимир Александрович ставит задачу, что за три года мы должны разгрести, чтобы суд наконец стал судом", – сказал секретарь СНБО.

На вопрос, почему решение о санкциях было принято именно сейчас, он ответил: "Мы получили соответствующие документы и нам СБУ дала еще по одной компании. Когда мы получили документы по владельцу этих телеканалов (112 ZIK и NewsOne, – ред.), то что мы должны были делать?".

Напомним, Данилов также сказал, что Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ, которым владеет жена Медведчука Оксана Марченко, производит дизельное топливо, которым заправляют российские танки на оккупированном Донбассе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина пока не получала от США никаких документов касательно бизнесмена Игоря Коломойского, поэтому оснований для санкций нет, сообщил Алексей Данилов.