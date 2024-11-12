'Stop Russia! Stop the War!' Украинцы сорвали выступление Навальной в Лиссабоне. Видео

В Лиссабоне, на международной IT-конференции Web Summit 2024, украинские активисты провели акцию протеста, во время которой сорвали выступление Юлии Навальной, супруги российского оппозиционера Алексея Навального. Во время выступления на сцене активисты включили сигнал воздушной тревоги.

Видео дня

Они также выкрикивали лозунги "Stop Russia!" и Stop the War!, призывая к прекращению войны, которую ведет Россия в Украине. Об акции сообщила маркетологиня и блоггер Кристина Жук, которая и организовала протест.

Она распространила видео с события, где видно, как во время выступления Навальной звучит сигнал тревоги, что символизирует длительные воздушные атаки на украинские города. Также на кадрах демонстрируется, как активистки громко выкрикивают антивоенные лозунги.

По словам Жук, акция прошла успешно, и выступление Навальной удалось сорвать.

"На сцену вышла украинка, наш голос услышали. Граждане страны 404 должны знать, что их такое ждет в любом уголке мира", – написала она.

Организаторы Web Summit не комментировали инцидент. На официальной странице конференции было отмечено, что Юлия Навальная была приглашена как "мощный голос за демократию и права человека". Ее выступление касалось темы "Диктаторы и цифровое инакомыслие", а также участия в дискуссии "Противостояние автократам".

Сама Юлия Навальная также не прокомментировала акцию протеста украинцев.

Напомним, вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная не уверена, что Запад поступает правильно, предоставляя Украине вооружение, ее беспокоит, что западные "бомбы попали и по россиянам". Однако она настаивает, что войну развязал российский диктатор Владимир Путин – и она должна быть немедленно закончена, а российские войска необходимо вывести из Украины.

Ранее Навальная заявила, что уйдет в президенты в случае возвращения в Россию. Также она подчеркнула, что намерена сделать все возможное, чтобы приблизить изменения в РФ.

Вдова оппозиционера Алексея Навального заявила, что международное сообщество не должно бояться диктатора Владимира Путина. И добавила, что хочет видеть его в тюрьме, причем в русском. По ее словам, диктатор должен оказаться в таких же ужасающих условиях, в которых кремлевские власти удерживали ее мужа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!