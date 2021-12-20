Данилов заявил, что украинцы готовы дать отпор в случае вторжения РФ: оружия будет достаточно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заверил, что Украина готова дать отпор стране-агрессору России в случае новой атаки. По его словам, оружия у Вооруженных сил и обычных граждан для этого хватит

И в этой ситуации, признался он, ничто так не успокаивает, как новые отечественные винтовки. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности, Данилов поделился снимками с "экскурсии" на украинскую компанию, которая занимается изготовлением оружия, которое ныне так необходимо стране. Ее он посетил в выходные вместе с министром обороны Алексеем Резниковым.

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"Украинское оружие должно быть хорошо смазано и всегда начеку. И хочу сказать, что ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства", – поделился Данилов.

Он добавил, что упомянутая винтовка UAR-10 официально принята на вооружение Вооруженных сил Украины.

"Чтобы иметь достаточно винтовок в "Х" время, чтобы хватило для встречи всех "зеленых" и других человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинской оборонной промышленности", – объяснил чиновник.

Кроме этого, отметил, что с оружием в руках с врагом готовы бороться и украинцы, которые не являются военнослужащими. Об этом, подчеркнул он, свидетельствуют социологические исследования.

"А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно!" – выразил убеждение секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Данилов заверил, что несмотря на наращивание сил РФ у границ Украина не видит угроз с их стороны. В то же время подчеркнул, что в случае военного вторжения страна готова дать отпор агрессору всеми силами.