Данилов сказал, когда СНБО рассмотрит санкции против соратников Лукашенко

Персональные санкции против граждан Беларуси будут рассмотрены после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины получит соответствующее представление от премьер-министра. Речь идет о сторонниках незаконно избранного белорусского президента Александра Лукашенко.

Об этом в эфире эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 28 мая заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он уточнил, что есть определенные процедуры, поэтому вопрос ограничительных мер сперва должен быть рассмотрен Кабинетом министров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Документы должен подавать Кабинет министров. Вопрос о введении санкций должен быть сперва обсужден на заседании Кабмина. Кабмин должен принять соответствующее решение. Если будет такое представление от премьер-министра, то, естественно, мы будем такой вопрос рассматривать", – сказал Данилов.

Сейчас, по словам секретаря СНБО, таких документов не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра иностранных дел Евгений Енин анонсировал санкции СНБО против сторонников Лукашенко, которые "принимали участие в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников".

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По его словам, МИД уже подготовил необходимый пакет документов. Енин также выразил надежду, что их рассмотрят в ближайшее время.