Данилов обвинил Лукашенко в "наглом пренебрежении" международными правилами

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал решение белорусских властей посадить рейс самолета Ryanair в Минске авантюристическим и подчеркнул, что оно могло привести к катастрофе.

По его словам на странице в Facebook, это было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет незаконно избранный президент Александр Лукашенко.

Данилов напомнил, что авантюристическое решения, принимаемые в условиях единоличной диктатуры, как показывает авиационная история, приводит к массовым человеческим жертвам, как это было в ситуации с катастрофой рейса МН-17 в 2014 году, сбиванием украинского Boeing 737 под Тегераном в 2020 году и другие.

"Именно в этом ряду действий, которые вполне можно назвать проявлением государственного терроризма, – поднятие в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair в Минске боевого самолета МиГ-29 белорусских вооруженных сил, – решение, которое могло привести к авиационной катастрофе", – написал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО назвал задержание белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича откровенным вызовом всему демократическому миру и наглым пренебрежением международными нормами и правилами.

"Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекла очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа", – добавил он.

Данилов пояснил, что решение прекратить прямое авиасообщение между Украиной и Беларусью обусловлено интересами национальной безопасности нашей страны, где идет война.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Беларуси нашли отговорку, почему самолет с Романом Протасевичем посадили в Минске вместо Вильнюса. Он якобы лучше приспособлен под чрезвычайные ситуации.