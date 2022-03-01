Что даст простым украинцам членство в ЕС: основные преимущества

Президент Владимир Зеленский накануне подписал заявку на членство в Европейском Союзе. Оно даст гражданам нашего государства ряд преимуществ.

Основные из них собрал Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram. В первую очередь это:

Границы без барьеров. Во многих странах на границах не проверяют паспорта;

Ужесточение прав потребителей. Если недовольны качеством новых дорог и аэропортов, то можно пожаловаться в Комиссию европейского парламента;

Больше товаров по доступным ценам;

Качественное европейское образование;

Импульс для секторального сотрудничества.

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Напомним: ранее целый ряд стран Евросоюза заявил о том, что поддержит вступление Украины в Союз. Кстати, в ЕС впервые открыто заявили о том, что хотят принять Украину в свой состав. Более того, президент Польши Анджей Дуда выступил за сокращенную процедуру.

Процедура рассмотрения заявки Украины на получения членства в Европейском Союзе официально запущена. Заявку вручили постоянному представителю Франции при ЕС Филиппу Леглизу-Косту.

Как сообщал OBOZREVATEL, вступление Украины в ЕС не будет означать, что Евросоюз хочет ее отдаления от России, это отображает желания местных жителей, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Также она добавила, что сама процедура вступления – "не то, что занимает несколько месяцев".